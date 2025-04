Per la fascia destra i nerazzurri pensano al calciatore del Marsiglia che però spara alto. La trattativa resta comunque aperta

L'Inter si sta già muovendo sul mercato in vista della prossima stagione. E se nelle scorse ore si è parlato tanto di Jonathan David per l'attacco, c'è un nome che si è fatto insistente per la fascia, quello di Luis Henrique, esterno brasiliano del Marsiglia.