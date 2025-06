"Il club promette, sì, un buon maquillage , ma senza eccessi davanti allo specchio, nonostante le rughe del tempo. Non può garantire la rifondazione profonda che, almeno in partenza, vorrebbe Simone Inzaghi. Insomma, le colonne del tempio resteranno al loro posto, anche se un po’ scheggiate dalla tempesta parigina. Ci saranno cambi tarati in base alle uscite, strategici, ma non quanti ne vorrebbe il tecnico per ripartire con un progetto completamente nuovo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.