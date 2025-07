Il nome caldo, caldissimo di questi giorni di mercato in casa Inter è senza dubbio Ademola Lookman dell'Atalanta

Il nome caldo, caldissimo di questi giorni di mercato in casa Inter è senza dubbio Ademola Lookman dell'Atalanta, per il quale i nerazzurri hanno offerto 40 milioni di euro, contro la richiesta di 50 milioni della Dea.

Il Giorno parla di uno scenario che potrebbe aprirsi in caso di arrivo del nigeriano:

"... Se invece arrivasse Lookman, non si può escludere la clamorosa cessione di Marcus Thuram entro la fine dell'estate (ma solo per una cifra non inferiore ai 60 milioni)".