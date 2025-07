Ieri è partita in via ufficiale la trattativa fra l’Inter e l’Atalanta per Ademola Lookman, il giocatore che si è già promesso ai nerazzurri

E' già stata raggiunta un'intesa tra l'Inter e Ademola Lookman : il nigeriano ha accettato un contratto di cinque anni da 4 milioni a stagione. E ieri, come racconta anche il Corriere della Sera, è ufficialmente partita la trattativa con l'Atalanta: "Così Piero Ausilio, il ds dei nerazzurri, forte del gradimento dell’esterno e dei suoi agenti, ha chiamato il collega dell’Atalanta, Tony D’Amico proponendo verbalmente 40 milioni. Non uno di più, perché tale è il budget messo a disposizione da Oaktree. «La cifra non è sufficiente» la garbata replica da Bergamo, dove si nutre la speranza di ottenere minimo 50 milioni.

Il presidente Marotta però non si è scoraggiato e, in virtù delle storiche relazioni diplomatiche eccellenti con la famiglia Percassi, ha parlato con Luca, l’ad, per specificare che avrebbero voluto finalizzare l’operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La Dea, stizzita, ha considerato la proposta per il migliore giocatore della rosa quasi come un affronto. Del resto, è vero che nella presentazione via social della nuova maglia della stagione ha preferito non utilizzare il nigeriano tra i calciatori che hanno posato con il nuovo kit della squadra.