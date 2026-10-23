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L'IMPATTO SUL 26/27

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Carlos Augusto è senza dubbio l'uomo del momento in casa Inter: è lui il miglior nerazzurro per rendimento in questo inizio di stagione in rapporto ai minuti giocati. E le sue grandi prestazioni hanno convinto il club ad accelerare per il suo rinnovo del contratto: la volontà è prolungarlo e aumentare l'ingaggio del brasiliano. Ma che impatto avrebbe sul bilancio della società? Lo spiega Calcio e Finanza: "Partendo dalla situazione attuale, al 30 giugno 2026 il valore residuo del cartellino di Carlos Augusto era pari a 7,23 milioni di euro, con una quota di ammortamento annua di circa 3,61 milioni, considerando la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2028. A questa cifra va aggiunto lo stipendio, attualmente pari a 2,2 milioni di euro netti a stagione, che corrispondono a circa 2,88 milioni lordi grazie ai benefici fiscali previsti dal Decreto Crescita, dei quali il calciatore continua a usufruire.

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Complessivamente, dunque, il costo annuo di Carlos Augusto per l’Inter è attualmente pari a 6,49 milioni di euro, così suddivisi:

Stipendio lordo: 2,88 milioni di euro;

Quota ammortamento: 3,61 milioni di euro;

Costo complessivo: 6,49 milioni di euro.

Il rinnovo fino al 2031 modificherebbe sensibilmente questi valori. Secondo le ipotesi considerate, il nuovo stipendio di Carlos Augusto salirebbe a 3,5 milioni di euro netti a stagione, corrispondenti a circa 4,59 milioni lordi, mantenendo invariato il trattamento fiscale agevolato. Considerando un’entrata in vigore del nuovo contratto dal 1° gennaio 2027, per la prima metà della stagione 2026/27 l’Inter continuerebbe a contabilizzare il vecchio stipendio e la precedente quota di ammortamento. Per i sei mesi successivi, invece, entrerebbero in vigore i nuovi valori.

In particolare, nei primi sei mesi verrebbero contabilizzati circa 1,81 milioni di ammortamento. Il valore residuo del cartellino al 1° gennaio 2027 scenderebbe così a circa 5,42 milioni di euro, da ripartire sui quattro anni e mezzo rimanenti fino alla nuova scadenza del 30 giugno 2031. La quota di ammortamento relativa al secondo semestre si ridurrebbe pertanto a circa 602mila euro, portando l’ammortamento complessivo del 2026/27 a 2,41 milioni di euro.

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Anche lo stipendio verrebbe calcolato sulla base dei due differenti accordi: 1,44 milioni lordi per i primi sei mesi e circa 2,29 milioni per i successivi, per un totale di 3,73 milioni.

Il costo complessivo di Carlos Augusto per la stagione 2026/27 risulterebbe quindi il seguente:

Stipendio lordo: 3,73 milioni di euro;

Quota ammortamento: 2,41 milioni di euro;

Costo complessivo: 6,14 milioni di euro.

Si tratterebbe di un risparmio di circa 350mila euro rispetto ai 6,49 milioni previsti sulla base delle condizioni contrattuali attuali.

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