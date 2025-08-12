"Come il centrocampo nerazzurro, anche la difesa risponde alla stessa legge: per immettere forze nuove, è necessaria un’altra uscita. E lì dietro, da tempo, Chivu, d’accordo con il presidente Beppe Marotta e con il ds Piero Ausilio, ha dato la sua sentenza. Il sacrificabile è il 29enne Benji Pavard, piuttosto che Yann Bisseck, 24 anni ed evidenti possibilità di crescita. Per il francese campione del mondo non è arrivata ancora nessuna offerta concreta sul tavolo, ma qualcosa inizia davvero a muoversi: una prima manifestazione informale di interesse, mediata sempre da intermediari, l’ha fatta il Galatasaray. Il club turco ha già incontrato l’Inter in questa sessione di mercato, ma quell’idea di riportare Hakan Calhanoglu a Istanbul era subito sembrata una bolla di sapone. Se e quanto questo pensiero possa diventare meno gassoso, lo si capirà nei prossimi giorni", spiega La Gazzetta dello Sport.