"Nel frattempo Luis Henrique sembra più vicino. Gli accordi con il brasiliano sono stati già raggiunti, mancano solo alcuni dettagli da sistemare sulle commissioni da versare agli agenti. In verità, ad alimentare la fiducia interista c’è soprattutto il fatto che si è sostanzialmente dimezzato (da dieci a cinque milioni) il gap rispetto alle pretese del Marsiglia. Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, si sono spinti a offrire venticinque milioni, bonus compresi. Mentre il club francese ancora non scende sotto quota 30. L’obiettivo è chiudere l’operazione all’interno della finestra di inizio giugno, in modo da riuscire a portare Luis Henrique al Mondiale per club negli Usa. A quel punto, con Sucic a disposizione di Inzaghi, sarebbe ben due gli innesti per Inzaghi da impiegare nella rassegna intercontinentale", aggiunge il quotidiano.