Il percorso in campo sta ancora una volta incidendo abbondantemente sui ricavi dell'Inter. La proprietà ne è consapevole e in estate potrebbe anche decidere di fare uno sforzo per accontentare Inzaghi. E se c'è un nome sul quale i rispettivi gradimenti potrebbero convergere è quello di Nico Paz. Lo sottolinea anche TuttoSport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"Inzaghi ha già in mente il regalo che chiederà a Oaktree tramite l’intercessione dei responsabili dell’area tecnica: Nico Paz. Nei pensieri dell’allenatore, l’argentino “parcheggiato” al Como dal Real Madrid, può diventare pietra angolare di un nuovo ciclo per l’Inter. Su di lui è da mesi in pressing Javier Zanetti, grazie all’amicizia che lo lega a papà Pablo, ai tempi suo compagno in Nazionale: un corteggiamento che ha fatto breccia nel ragazzo ma questo, ovviamente, non è sufficiente per pensare che l’Inter possa avere vita facile.