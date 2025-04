Libero – Inter e Juve, sogno di mercato in comune. David stila i desiderata

Il calciatore non ha rinnovato il contratto e a fine anno si libera a parametro zero. Le due società italiane sono alla finestra

"Il sogno di mercato di Juventus e Inter (e non solo) si chiama Jonathan David (25 anni). L’attaccante canadese del Lille da tempo è nel mirino di molti club europei. La Juventus lo vorrebbe per sostituire Vlahovic (che la società bianconera vuole cedere quest’estate), ma interessa anche l’Inter da sempre attenta a certi affari. Infatti l’attaccante è un parametro zero e può già trovare un accordo con una altra società". Così il quotidiano Libero parla dell'obiettivo comune di mercato tra le due rivali di sempre.

In questa stagione il calciatore ha segnato 23 gol in 42 gare giocate in tutte le competizioni con la maglia del club francese. "Il giocatore sa di suscitare l'interesse e ha già pronti i suoi desiderata. Secondo Skysport Svizzera infatti il giocatore avrebbe pronto un documento in cui avrebbe messo nero su bianco le sue richieste. Chiederebbe 9 mln di euro lordi, un contratto di cinque anni e altri bonus per la firma. Dieci i mln destinati alle commissioni. Cifre che spingerebbero le big inglesi a defilarsi dalla corsa, considerata anche la loro legislazione fiscale che punta maggiormente sulla spesa di partenza che sull’ingaggio".