“La mattinata juventina si è aperta con un incontro con l’Udinese - presenti Carnevali e Massara da una parte, dall’altra Gino Pozzo e il ds friulano Nani - in cui si è discusso soprattutto di Solet, ma anche di Kristensen, Atta, e in generale di opportunità”.

Tuttosport si focalizza proprio sul francese.

“La Juventus ha preso informazioni proprio su Solet, sul quale da tempo stava lavorando l’Inter di Marotta, salvo poi abbandonarlo per qualche dubbio di troppo sulla tenuta del calciatore. Pure il prezzo si è rivelato un fattore: la richiesta è sempre stata di almeno 30 milioni di euro. E Ausilio si è fermato ben prima. Sostanzialmente, per i nerazzurri, il gioco non valeva la candela. E nemmeno è sembrato il momento di un azzardo”.

Al contrario, l’Inter fa sul serio per Lucumì del Bologna:

“Il colombiano ha una clausola da 28 milioni di euro, che è la cifra richiesta dal Bologna per la cessione. Proprio ieri, mentre i bianconeri chiedevano informazioni su Solet, è partita l’offensiva interista sul centrale colombiano, fresco di eliminazione al Mondiale e dunque pronto a riflettere con attenzione sul suo futuro. Un caso? Forse no. Forse sì. Forse, anzi no, è più semplicemente il giro dei centrali, per di più mancini. Che hanno un certo range di prezzo, attorno al quale vengono costruite le operazioni delle grandi squadre del nostro campionato”.

Come rivela Tuttosport, Inter e Juventus parleranno degli esuberi:

“Carnevali aspetta una proposta importante per Cambiaso, tra i preferiti di Spalletti eppure tra i primi nomi in uscita, anche per finanziare le entrate; dall’altra parte, Marotta cerca un acquirente per Frattesi, un altro nome sempreverde e sempre intrigante per i bianconeri. Dovranno trovarsi sui costi. Dovranno trovarsi sulle intenzioni. E dovranno, entrambe, definire meglio i propri limiti e le rispettive strategie”