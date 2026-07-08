Nome nuovo e inedito per la difesa dell'Inter di Cristian Chivu: i dirigenti nerazzurri hanno sondato il terreno in queste ore

Nome nuovo e inedito per la difesa dell'Inter di Cristian Chivu . Come svelato da Sportitalia, i dirigenti nerazzurri hanno infatti sondato il terreno per un centrale di Serie A.

"Non solo Juventus, anche l’Inter ha preso informazioni e ha sondato Jhon Lucumì del Bologna. Nome da considerare tra quelli considerati per la difesa nerazzurra", ha scritto Gianluigi Longari di SI.