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Candidato inedito per la difesa! Sportitalia: “L’Inter si è inserita su questo nome Juve”

Candidato inedito per la difesa! Sportitalia: “L’Inter si è inserita su questo nome Juve” - immagine 1
Nome nuovo e inedito per la difesa dell'Inter di Cristian Chivu: i dirigenti nerazzurri hanno sondato il terreno in queste ore
Alessandro Cosattini Redattore 

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Nome nuovo e inedito per la difesa dell'Inter di Cristian Chivu. Come svelato da Sportitalia, i dirigenti nerazzurri hanno infatti sondato il terreno per un centrale di Serie A.

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"Non solo Juventus, anche l’Inter ha preso informazioni e ha sondato Jhon Lucumì del Bologna. Nome da considerare tra quelli considerati per la difesa nerazzurra", ha scritto Gianluigi Longari di SI.

Seguiranno aggiornamenti su questa pista per la difesa dell'Inter: è un nome da monitorare, oltre a quello di Trevoh Chalobah.

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