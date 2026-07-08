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fcinter1908 calciomercato mercato inter Candidato inedito per la difesa! Sportitalia: “L’Inter si è inserita su questo nome Juve”
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Candidato inedito per la difesa! Sportitalia: “L’Inter si è inserita su questo nome Juve”
Nome nuovo e inedito per la difesa dell'Inter di Cristian Chivu: i dirigenti nerazzurri hanno sondato il terreno in queste ore
Nome nuovo e inedito per la difesa dell'Inter di Cristian Chivu. Come svelato da Sportitalia, i dirigenti nerazzurri hanno infatti sondato il terreno per un centrale di Serie A.
"Non solo Juventus, anche l’Inter ha preso informazioni e ha sondato Jhon Lucumì del Bologna. Nome da considerare tra quelli considerati per la difesa nerazzurra", ha scritto Gianluigi Longari di SI.
Seguiranno aggiornamenti su questa pista per la difesa dell'Inter: è un nome da monitorare, oltre a quello di Trevoh Chalobah.
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