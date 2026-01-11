Inter e Juventus accomunate dagli obiettivi di mercato. Il quotidiano La Stampa parla di calciatori che sono finiti nel mirino di entrambi i club per rinforzare le rose a disposizione di Chivu e Spalletti. In questo momento i bianconeri sono alle prese con la chance Chiesa. Il calciatore potrebbe tornare a Torino e si valutano come alternative Maldini, Carrasco, Gudmundsson o Almada.