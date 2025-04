Non tramonta per l'Inter la pista Jonathan David per l'estate: l'Inter è alla ricerca di un profilo forte da inserire nel reparto offensivo per la prossima stagione e il canadese, che si libererà a parametro zero, fa gola. Spiega oggi Tuttosport: "Si rincorrono sempre più forti le voci su Jonathan David, il cui contratto con il Lille scadrà a giugno. L’attaccante canadese è tentato dal Barcellona, ma in terra catalana sembrano avere idee diverse, al momento. Tutto può cambiare ma Juventus e Inter sono le due squadre in Italia maggiormente interessate al giocatore.