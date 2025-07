L'Inter continua a sognare il giovane difensore del Parma, ma per arrivarci deve prima cedere gli esuberi della rosa di Chivu

Andrea Della Sala Redattore 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 11:32)

L'Inter continua a sognare il giovane difensore del Parma Leoni, ma per arrivarci deve prima cedere gli esuberi della rosa di Chivu e non sarà semplice riuscire a piazzarli tutti. Presa una decisione sui giocatori in scadenza nel 2026.

"L’Inter potrebbe coprire l’inserimento di Leoni solo con le cessioni di Stankovic, Sebastiano Esposito, Taremi, Asllani e Palacios. Cessioni, non prestiti. E non perché da questi arriverebbero i 40 milioni necessari per Leoni: è che questi cubano oltre 18 milioni di

costo rosa. Si prova a cedere Stankovic (con recompra per cui si tratta con il Bruges) banalmente perché gli altri (tipo Zielinski) hanno costi elevati e zero offerte. Per lo stesso motivo la pianificazione dei nerazzurri prevede la permanenza dei vari Mkhitaryan, Darmian, Acerbi e De Vrij fino alla scadenza dei contratti dell’estate prossima", scrive Libero.