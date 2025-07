Non è un mistero che l'Inter continui a seguire con grande insistenza Giovanni Leoni, difensore di 18 anni già protagonista in A

Non è un mistero che l'Inter continui a seguire con grande insistenza Giovanni Leoni , difensore di 18 anni già protagonista assoluto nella prima stagione in Serie A con il Parma.

"A inizio campionato Acerbi avrà 37 anni e 6 mesi, Sommer 36 e 8, Darmian 35 e 9, e il giovane De Vrij 33 e mezzo. Nessuno discute che siamo ancora meglio di tanti giovani, però, in una stagione così lunga, le controindicazioni dell’età sono numerose. Questo finale sulle ginocchia è stato un avvertimento. L’Inter farebbe un autogol clamoroso a non ringiovanire la rosa in difesa. Il primo obiettivo, sicuramente un gran colpo, è il giovane Giovanni Leoni, 18 anni ma fisico e personalità maturi, da grande", commenta La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: