Andrea Della Sala Redattore 21 maggio 2025 (modifica il 21 maggio 2025 | 10:02)

L'Inter pensa anche alla prossima stagione. In estate ci sarà parecchio lavoro da fare per rinforzare la squadra, in primis l'attacco. Nel reparto offensivo ci sarà un profondo rinnovamento, ma non è l'unica zona del campo dove ci saranno volti nuovi.