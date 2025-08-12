Inter, sfuma Leoni? “Operazione che esce dall’agenda 2025 a meno che…”

In più c'è da rimarcare anche l'interesse del Liverpool che lo ha messo nel mirino: Leoni infatti è un obiettivo concreto

Matteo Pifferi Redattore 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 08:46)

Il mercato dell'Inter non si ferma solo ad Ademola Lookman anche se ora il club nerazzurro è più concentrato sulle uscite.

"C’è altro mercato oltre Lookman ed è soprattutto il mercato delle uscite. Sistemato Sebastiano Esposito al Cagliari, le priorità sono piazzare Taremi e Asllani. Cedendo almeno l’iraniano, l’Inter avrebbe quei 35 milioni necessari per tentare l’affondo su Giovanni Leoni del Parma ma in questo momento l’operazione sembra destinata ad uscire dall’agenda 2025", commenta il Corriere dello Sport che poi spiega il motivo.

"Portarlo subito a Milano significherebbe condannarlo a tanta panchina, perché lì dietro i giocatori a disposizione di Chivu sono davvero tanti, forse troppi. A sua volta Leoni preferirebbe restare almeno un anno a Parma per conquistare la fiducia del commissario tecnico Gattuso. Scegliendo di aspettare il 2026, il rischio è quello di non riuscire ad arrivare più sul difensore gialloblù".

In più c'è da rimarcare anche l'interesse del Liverpool che lo ha messo nel mirino: Leoni infatti è un obiettivo concreto e i Reds potrebbero far saltare il banco. L'alternativa per la squadra inglese è Guehi del Crystal Palace.