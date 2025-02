"Per la verità, l’Inter ha “cercato” nell’ultimo mese di liberare altro spazio. Non è un mistero che sia Arnautovic sia Correa siano giocatori considerati in uscita: entrambi in scadenza, entrambi ai margini del progetto tecnico, in caso di offerta last minute uno dei due potrebbe partite. Da Firenze viene rilanciato l’interesse per l’austriaco, ma in casa nerazzurra non risulta alcun passaggio concreto in tal senso. Nel caso, tanto per intendersi, la porta di Appiano non sarebbe sbarrata. Tutt’altro", aggiunge il quotidiano.