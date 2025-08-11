L'Inter aspetterà l'Atalanta, al momento non sono previsti rilanci. Ma la dirigenza ha messo un limite economico all'offerta per Lookman

Al momento l'Inter attende. In casa nerazzurra non si pensa a un rilancio imminente per Lookman , anche perché si attende che l'Atalanta si esprima sulla valutazione del giocatore.

"Si potrà uscirà da questo impasse solo con una cifra attorno a cui trattare davvero e alla quale poi provare ad avvicinarsi, sempre compatibilmente al budget già appaltato dal club di Oaktree. Vada come vada, il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Austlio saliranno, ma non supereranno i 45 milioni di base, a cui ne andrebbero aggiunti 5 di bonus. Il totale per un 28enne farebbe 50, numero rotondo come il sole d'estate, ma che l'Atalanta vorrebbe racimolare solo dall'estero", scrive La Gazzetta dello Sport.