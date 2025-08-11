FC Inter 1908
L'Inter aspetterà l'Atalanta, al momento non sono previsti rilanci. Ma la dirigenza ha messo un limite economico all'offerta per Lookman
Al momento l'Inter attende. In casa nerazzurra non si pensa a un rilancio imminente per Lookman, anche perché si attende che l'Atalanta si esprima sulla valutazione del giocatore.

"Si potrà uscirà da questo impasse solo con una cifra attorno a cui trattare davvero e alla quale poi provare ad avvicinarsi, sempre compatibilmente al budget già appaltato dal club di Oaktree. Vada come vada, il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Austlio saliranno, ma non supereranno i 45 milioni di base, a cui ne andrebbero aggiunti 5 di bonus. Il totale per un 28enne farebbe 50, numero rotondo come il sole d'estate, ma che l'Atalanta vorrebbe racimolare solo dall'estero", scrive La Gazzetta dello Sport.

