"L'Inter non ha intenzione di rilanciare per Lookman, l'offerta è stata fatta e l'Inter la ritiene idonea e buona. Ora l'Inter ha iniziato a guardare altre opzioni", dice Luca Cilli, giornalista esperto di mercato, a Sky Sport che poi lancia due profili per il vice Lookman:

"Nico non è l'unico nome, l'altro giocatore che piace è Nkunku, ne avevamo già parlato qualche settimana fa e l'Inter aveva preso informazioni, per capire formula di uscita dal Chelsea. Nkunku sta scalando posizioni nella testa dei dirigenti dell'Inter, può ricoprire più ruoli, esterno a sinistra a piede invertito, trequartista ma anche l'attaccante. Alle condizioni giuste può diventare un'opzione ottima per l'Inter che sta guardando oltre Lookman. L'Atalanta resta in attesa di chiarire con Lookman, intanto lo ha escluso dai convocati per Lipsia, anche per questo motivo è stato escluso, non solo per l'infortunio"