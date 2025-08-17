I nerazzurri, svanita la pista che portava al centrocampista della Roma, proveranno a chiudere altre operazioni

Fabio Alampi Redattore 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 13:16)

Svanita la pista che portava a Manu Kone, l'Inter proverà a chiudere altre operazioni in entrata entro la deadline del mercato. Il Giorno propone un riepilogo della situazione: "Nelle ultime due settimane a disposizione, prima della deadline, Marotta spera di poter annunciare un altro colpo importante. Non sarà Manu Koné, per il quale la trattativa con la Roma non è mai partita: i Friedkin hanno stoppato sul nascere la partenza del centrocampista, avendo percepito la contrarietà della piazza giallorossa.

È invece ancora possibile arrivare a Lookman, che resta lontano da Bergamo e intenzionato a vestire il nerazzurro, ma a Milano. L'Inter è in posizione di attesa, con tutti i rischi del caso, dato che nel frattempo si riducono anche le possibilità di poter arrivare alle possibili alternative. Vedi Nkunku, per il quale si è fatto avanti il Bayern Monaco.

Chivu vorrebbe poter abbracciare l'anglo-nigeriano per il nascente 3-4-2-1 e qualora dovesse partire un difensore (Pavard piace ai sauditi del Neom Sc e al Galatasaray) ci sarà da pensare anche a un possibile innesto in retroguardia. Leoni e De Winter, che piacevano entrambi agli uomini mercato nerazzurri, si sono però già accasati altrove".