FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Lookman al lavoro per essere pronto: “Difficile possa giocare subito, più probabile…”

calciomercato

Inter, Lookman al lavoro per essere pronto: “Difficile possa giocare subito, più probabile…”

Inter, Lookman al lavoro per essere pronto: “Difficile possa giocare subito, più probabile…” - immagine 1
Lookman, dopo essere stato in Portogallo, è al momento in Inghilterra e spera di poter vestire la maglia dell'Inter il prima possibile
Andrea Della Sala Redattore 

Lookman, dopo essere stato in Portogallo, è al momento in Inghilterra e spera di poter vestire la maglia dell'Inter il prima possibile. Intanto si allena per recuperare dall'infortunio al polpaccio e per essere pronto il prima possibile.

Inter, Lookman al lavoro per essere pronto: “Difficile possa giocare subito, più probabile…”- immagine 2
Getty Images

"Vuole ritrovare la gamba in tempi brevissimi, così da rendersi utile in caso di chiamata immediata ad Appiano. In assenza di una vera preparazione di gruppo, è difficile che possa essere impiegato nelle prime due di campionato, prima della sosta per le nazionali, ma per l’Inter non sarebbe comunque un grande problema, visto l’arsenale offensivo che possiede. E non preoccupa neanche lo stop invernale per la Coppa d’Africa, che lo costringerebbe a saltare almeno altri sei match di campionato: la scelta interista di Lookman è totale, tiene conto di limiti e rischi, ma è soprattutto reciproca", scrive La Gazzetta dello Sport.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA