Lookman , dopo essere stato in Portogallo, è al momento in Inghilterra e spera di poter vestire la maglia dell'Inter il prima possibile. Intanto si allena per recuperare dall'infortunio al polpaccio e per essere pronto il prima possibile.

"Vuole ritrovare la gamba in tempi brevissimi, così da rendersi utile in caso di chiamata immediata ad Appiano. In assenza di una vera preparazione di gruppo, è difficile che possa essere impiegato nelle prime due di campionato, prima della sosta per le nazionali, ma per l’Inter non sarebbe comunque un grande problema, visto l’arsenale offensivo che possiede. E non preoccupa neanche lo stop invernale per la Coppa d’Africa, che lo costringerebbe a saltare almeno altri sei match di campionato: la scelta interista di Lookman è totale, tiene conto di limiti e rischi, ma è soprattutto reciproca", scrive La Gazzetta dello Sport.