Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportialia, ha fatto il punto sugli ultimi movimenti di mercato dell'Inter: "Escluderei la pista Sancho per l'Inter per un semplice motivo: su Sancho è fortissima la Juve, Sancho vuole solo la Juve, e il Manchester United sta collaborando. Nico Gonzalez può diventare una traiettoria per chi cerca un esterno offensivo. Se vuoi Lookman non basta l'accordo con l'agente, ma devi passare dall'Atalanta: se domani mattina l'Atletico Madrid mette 50 milioni sil tavolo se lo porta a casa".