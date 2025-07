L'Inter vuole accelerare per l'attaccante dell'Atalanta, nel mirino dei nerazzurri rimane fisso anche il difensore del Parma

"Da oggi si lavorerà al dossier Lookman: ieri è andato in scena l’ennesimo contatto con gli agenti dell’attaccante dell’Atalanta. Il muro contro muro fra i club continua: i nerazzurri non alzano l’offerta da 40 milioni già rifiutata dai bergamaschi. I Percassi non scendono da quota 50", scrive il Corriere della Sera.