L’Inter continua a pianificare il proprio futuro e guarda con attenzione in casa Hellas Verona, dove due profili hanno attirato l’interesse

Redazione1908 29 dicembre - 20:01

L’Inter continua a pianificare il proprio futuro e guarda con attenzione in casa Hellas Verona, dove due profili hanno attirato l’interesse della dirigenza nerazzurra: Rafik Belghali e Giovane.

La priorità dell’Inter resta la fascia destra, soprattutto alla luce dell’infortunio di Dumfries e delle alternative che, finora, non hanno pienamente convinto. Belghali è considerato un esterno moderno, dinamico e adatto al sistema nerazzurro, ma il suo arrivo non potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Il regolamento, infatti, gli impedisce di giocare con una terza squadra nella stessa stagione, senza dimenticare l’impegno in Coppa d’Africa. Per questo motivo, l’operazione è più realisticamente rimandata al mercato estivo.

Diverso il discorso per Giovane, giovane attaccante che piace molto per duttilità e prospettive di crescita. Può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo e rappresenta un profilo coerente con la nuova linea societaria dell’Inter, sempre più orientata su giocatori giovani e futuribili.

Per facilitare l’operazione, i nerazzurri valutano l’inserimento di Valentin Carboni come possibile contropartita tecnica. L’attaccante italo-argentino, rientrato dal prestito, potrebbe diventare una pedina utile per abbassare le richieste del Verona e rafforzare l’asse di mercato tra i due club. L'Inter potrebbe puntare a bloccare Giovane ora per poi portarlo a Milano a giugno.

(Gazzetta dello Sport)