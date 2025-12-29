Davide Frattesi è in uscita e può lasciare l’Inter già nel mercato invernale: ecco la cifra che deve incassare l’Inter per fare plusvalenza

Davide Frattesi è in uscita e può lasciare l’Inter già nel mercato invernale, che aprirà il prossimo 2 gennaio. Il centrocampista è in cima alla lista della Juventus e vuole giocare con maggior continuità anche in chiave Nazionale. Ma quanto vale Frattesi a bilancio e quanto costa al club nerazzurro la sua permanenza in rosa?