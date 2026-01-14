L'Inter pensa al mercato invernale, ma non solo: la dirigenza dell'Inter è al lavoro per chiudere due colpi di grande prospettiva:
calciomercato
Inter, Marotta-Ausilio hanno in pugno Mlacic: cosa manca per chiudere. E non è l’unico affare
"Il mercato di gennaio è una penitenza, un costosissimo rito al quale si sottopongono le squadre che hanno sbagliato la campagna estiva. Ma può essere anche un’opportunità per scrutare il futuro. Così ha fatto l’Inter, che non è ossessionata dall’acquisto di un esterno destro dopo aver perso il saldo Cancelo e sta ancora valutando se e come intervenire inserendo in rosa un profilo simile. Nel frattempo però la coppia Marotta-Ausilio ha in pugno un giovane difensore croato, Branimir Mlacic dell’Hajduk Spalato", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Le società stanno trattando il trasferimento: l’offerta è di 4 milioni, la richiesta intorno ai 5. Ci si troverà come al solito a metà strada, mediante il moltiplicatore dei bonus. Classe 2007, alto 1.92, Mlacic rimarrà comunque in Croazia fino a giugno, completando la sua stagione da titolare. A Milano potrebbe essere seguito da un connazionale ancora più piccolo, Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria: 17 anni, anche lui difensore, ha già debuttato in Champions League. Piace all’Inter come al Salisburgo", aggiunge il quotidiano che conferma quanto aveva anticipato Fcinter1908.
© RIPRODUZIONE RISERVATA