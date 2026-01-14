"Il mercato di gennaio è una penitenza, un costosissimo rito al quale si sottopongono le squadre che hanno sbagliato la campagna estiva. Ma può essere anche un’opportunità per scrutare il futuro. Così ha fatto l’Inter, che non è ossessionata dall’acquisto di un esterno destro dopo aver perso il saldo Cancelo e sta ancora valutando se e come intervenire inserendo in rosa un profilo simile. Nel frattempo però la coppia Marotta-Ausilio ha in pugno un giovane difensore croato, Branimir Mlacic dell’Hajduk Spalato", spiega La Gazzetta dello Sport.