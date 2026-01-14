Il primo è Dan Ndoye , con l’Inter ci ha provato quando il Nottingham ha chiesto in prestito Frattesi. Poi c'è Ivan Perisic : un suo ritorno sarebbe gradito a tutti, ma il PSV Eindhoven vuole tenerlo.

Per quanto riguarda Nahuel Molina, è stato proposto e mai preso in considerazione dalla dirigenza. Roger Fernándes, classe 2005 dell'Al-Itthiad, sembra che attualmente non sia troppo felice nel attuale club di appartenenza, ma al momento sembra solo una voce. Alla lista vanno aggiunti altri nomi, ma ciò che è sicuro è che in viale della Liberazione stanno cercando un profilo che sia subito in grado di dare qualcosa alla squadra.