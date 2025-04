"La stanchezza c’è. Ma non c’è solo per l’Inter. È certamente un fattore se il termine di paragone è il Napoli, in Serie A. Ma se si ragiona in ottica europea – ed è intorno a quel tavolo che l’Inter voleva sedersi e si è con merito seduta – non è così. Non c’è un gap con le altre tre semifinaliste: la squadra di Inzaghi ha giocato lo stesso numero di partite dell’Arsenal (52), una in più del Psg e una in meno del Barcellona prossimo avversario. Questo è il dato di partenza per le riflessioni doverose in corso in casa nerazzurra, riflessioni che più che al presente sono rivolte al futuro. Non c’è dubbio che il fatto di essere arrivati in corsa su tutti i fronti ad aprile sia un merito. L’obiettivo è far sì che questo diventi la regola, non l’eccezione", si legge su La Gazzetta dello Sport.