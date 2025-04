Cassano: “Inter, Inzaghi via se prosegue il bagno di sangue! Voci di corridoio mi dicono…”

Voci di corridoio mi dicono che Inzaghi non fa nulla di particolare, la squadra è talmente più forte che si gestisce da sola. I Calhanoglu, Pavard, Lautaro, Mkhitaryan non devono imparare il calcio. Bastoni non è mai attaccato, grazie che migliora, poi quando lo attaccano però… Barella 3 gol in campionato, passa per Xavi o Iniesta… Poi a me questo 3-5-2 rompe la minchia, non mi piace come gioca la squadra.