Come spiega Sportmediaset, "Non sarà rivoluzionario ma evolutivo il prossimo mercato estivo dell'Inter, il trampolino dal quale i doppiettisti vogliono riconfermarsi in Italia e rivolare alto in Europa. Le certezze arrivano dall'attacco dove il quartetto d'oro è intoccabile, ma a sorpresa può restare immutata la porta, dove il desiderio di Pepo Martinez di essere il numero uno nerazzurro sta prendendo forma e trovando sponda nelle idee dirigenziali. Lo spagnolo, sotto shock lo scorso ottobre dopo essere rimasto coinvolto in un incidente automobilistico costato la vita a un ottantunenne, si è ripreso l'Inter e ora, oltre allo scenario, possono ribaltarsi le gerarchie. Nella prossima stagione Martinez primo e Sommer suo secondo".