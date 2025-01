"Doveva essere un gennaio tranquillo per quanto concerne il mercato. Doveva… Invece l'Inter si ritrova da qualche giorno al centro di diverse trattative. Tutto è partito con Frattesi e il suo mal di pancia, ma poi sono arrivate le valutazioni su Buchanan, quella su un difensore centrale considerando i ripetuti problemi fisici di Acerbi e i possibili colpi in prospettiva per l'estate". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al mercato dell'Inter. Ecco tutte le situazioni ancora aperte.