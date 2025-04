Il tecnico dell'Inter farà dei cambi ma non vuole abbassare la tensione. Serve una vittoria per mettere pressione al Napoli

Dopo la vittoria in casa del Bayern, l'Inter si concentra sul campionato e sulla sfida di questa sera a San Siro col Cagliari. Ci saranno cambi nella formazione nerazzurra, ma Inzaghi non vuole cali di tensione. Serve una vittoria per staccare il Napoli.

"Meno sette (giornate) per lo scudetto, meno quattro (giorni) per la Champions. L’Inter che oggi trova il Cagliari danza tra questi obiettivi principali, tra giornate e giorni, tra impegni in cui presentarsi con il vestito da cerimonia e altri con l’abito meno pomposo, ma sufficientemente all’altezza per non dare ancor più motivazioni al Napoli. Scudetto avanti tutta, è il motto che riecheggia alla Pinetina, dove i giocatori erano in ritiro ieri sera: niente distrazioni, Inzaghi vuole il gruppo sempre compatto e concentrato", sottolinea La Gazzetta dello Sport.