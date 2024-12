Il mercato dell'Inter non regalerà sorprese, come detto anche da Marotta. Ma e ci sarà un'occasione verrà valutata

Il mercato dell'Inter a gennaio non regalerà sorprese. Lo ha detto anche il presidente Marotta prima della partita con il Como, la rosa è al completo. Potrebbe, però, esserci il margine per una sola operazione.

"L'organico è completo praticamente in ogni reparto. Negli ultimi tempi, considerando i problemi fisici ricorrenti di Acerbi e il fatto che Palacios non è ancora pronto per un certo tipo di impiego, i nerazzurri potrebbero ragionare sulla possibilità di acquistare un difensore, per dare respiro a De Vrij. Si tratterà sempre di un'occasione, senza investire cifre enormi", scrive La Gazzetta dello Sport.