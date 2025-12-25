Manca sempre meno all’apertura della finestra invernale del calciomercato. Con l’arrivo del nuovo anno e del mese di gennaio prende il via ufficialmente la sessione di trasferimenti, che si chiuderà il 2 febbraio alle ore 20:00.
Inter, che succede a gennaio? Dall'esterno alle sorprese in difesa, obiettivi e possibili addii
Le possibili mosse dei nerazzurri nel sessione di calciomercato alle porte: cosa può succedere in entrata e in uscita
L’Inter e le altre società sono già a lavoro da settimane per farsi trovare pronti e puntellare le rose.
Ma quali sono le priorità e cosa può succedere in entrata e in uscita in casa nerazzurra e nella rosa a disposizione di Cristian Chivu?
