Il mercato dell'Inter regalerà ancora sussulti? Se lo chiedono i tifosi, anche in base alle voci che emergono in queste ore. L'ultimo aggiornamento arriva direttamente da Daniele Miceli, collegato con Sport Mediaset dall'Hotel Sheraton di Milano, sede della chiusura del calciomercato estivo. Qui le parole dell'inviato:
SM – Inter, mercato in entrata chiuso. Frattesi-Newcastle? Ora risulta che…
L'aggiornamento sulla posizione del club nerazzurro per eventuali operazioni in entrata e in uscita
"Mercato in entrata chiuso, a meno di colpi di scena. Interesse rinnovato del Newcastle per Frattesi, ma a ora nessuna offerta: i nerazzurri lo ritengono molto importanti. C'è attesa intanto per la risposta definitiva di Taremi sull'offerta dell'Olympiacos".
