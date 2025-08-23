"Il mercato dell’Inter non è ancora finito. Ieri è stato lo stesso Chivu a confermare che «c’è ancora tempo per aggiungere alla squadra i giocatori che sappiamo, ma io e la società siamo sulla stessa linea». Ecco perché dopo - e solo dopo - l’esordio in campionato, Marotta e Ausilio torneranno a discutere insieme al tecnico del difensore che manca", precisa La Gazzetta dello Sport.