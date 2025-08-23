Dopo l'arrivo di Diouf, l'Inter ha sistemato il centrocampo. Il francese dà nuove opzioni a Chivu, ma il tecnico potrebbe avere altre sorprese da qui alla fine della sessione di mercato.
calciomercato
Inter, mercato non finito. Tutto dipende da…Pavard: due profili diversi in base al suo futuro
"Il mercato dell’Inter non è ancora finito. Ieri è stato lo stesso Chivu a confermare che «c’è ancora tempo per aggiungere alla squadra i giocatori che sappiamo, ma io e la società siamo sulla stessa linea». Ecco perché dopo - e solo dopo - l’esordio in campionato, Marotta e Ausilio torneranno a discutere insieme al tecnico del difensore che manca", precisa La Gazzetta dello Sport.
"Tutto dipende da... Pavard. Perché se davvero dovesse concretizzarsi l’addio del francese, l’Inter si tufferebbe alla ricerca di un sostituto già pronto e con (almeno) la stessa esperienza dell’ex Bayern. Se invece Benji restasse a Milano, il prototipo “si trasformerebbe” in un difensore decisamente più giovane, da coltivare e inserire gradualmente all’interno del gruppo di Chivu. Per adesso, restano le riflessioni in corso", aggiunge Gazzetta.
