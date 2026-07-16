Gli aggiornamenti di mercato di Sky Sport sull'Inter: novità sul difensore centrale e l'esterno, le due priorità dei nerazzurri
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In casa Inter le priorità sul mercato sono ben note: l'esterno e il difensore centrale. A confermarlo è Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport: "L'Inter è concentrata sul difensore, a centrocampo piace sempre Jones. Il difensore e l'esterno destro sono le due priorità. C'è la questione Pavard da affrontare, si giocherà le sue chance di permanenza in ritiro, se rimane lui, manca solo un centrale, altrimenti due"
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Getty ImagesAnche Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport, ha aggiunto altri dettagli sull'esterno: "I nomi per l'esterno destro sono tanti, Spence, Read, Vanderson ma non escludiamo altri presi in considerazione e proposti. Oggi se possiamo fare un nome più di tutti è Spence, non è una trattativa semplice così come non lo è quella per Romero.
Sono obiettivi ma bisogna trovare il modo giusto per convincere il Tottenham a cederli ma poi vanno trovati gli accordi economici. L'Inter si prende il tempo per trovare la soluzione giusta"
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