GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare

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Con l'arrivo di Oaktree in cabina di comando, sono cambiate parecchie cose in casa Inter rispetto all'era Zhang. Una in particolare salta subito all'occhio, ovvero la ricerca dei parametri zero. Negli anni Marotta e Ausilio ne hanno fatto un tratto distintivo riuscendo a portare a Milano giocatori che hanno fatto la storia recente del club. Calhanoglu, Thuram, Mkhitaryan, solo per citarne qualcuno. Ma adesso i paletti col fondo americano è cambiato tutto e le parole di Beppe Marotta in conferenza stampa non hanno bisogno di essere interpretate.

"Zielinski e Taremi saranno gli ultimi parametri zero nella storia recente dell'Inter? L'ipotesi è tutt'altro che remota, considerando come sia cambiata la politica sul mercato del club nerazzurro da quando Oaktree si è insediata come nuova proprietà. E se da una parte resiste, in maniera fredda e piuttosto timida, la candidatura di John Stones per la difesa, dall'altra si fortifica sempre più la convinzione che sia più funzionale il metodo americano, quello tutto nuovo, quello che limita l'inserimento in rosa di profili "over" ad esborso zero sul piano del cartellino ma dagli ingaggi piuttosto pesanti e invece si concentra su calciatori per lo più Under 25", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Ma, soprattutto, c'è un'altra questione che la proprietà a stelle e strisce non condivide per quanto riguarda chi arriva dopo una scadenza contrattuale. Ovvero le commissioni da riconoscere ai vari procuratori, non proprio cifre simboliche, che provocano un certo fastidio ai vertici di Oaktree e vengono considerate ampiamente evitabili. Eppure tra le principali qualità di Beppe Marotta e Piero Ausilio in chiave mercato c'era proprio quella di andare a scovare i migliori colpi a costo zero".

"Beppe Marotta si è messo in valigia la passione per i parametri zero direttamente da Torino, dove alla Juventus aveva messo a segno altri colpi rimasti nella storia: Pirlo, Pogba, Dani Alves, Llorente, Khedira, Rabiot, Coman, Emre Can. La storia. Dell'Inter, della Juventus, dei parametri zero. Ma Oaktree pare abbia deciso: stop, il vento è cambiato".

(Gazzetta dello Sport)