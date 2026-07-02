In casa Inter si continua a lavorare per regalare a Cristian Chivu gli innesti giusti in rosa in vista della prossima stagione.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, il prescelto in difesa e l’offerta per l’esterno: si accende il mercato. E Jones…
calciomercato
Inter, il prescelto in difesa e l’offerta per l’esterno: si accende il mercato. E Jones…
Il club nerazzurro lavora su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu: ecco tutti i nomi
Salutati Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian, a cui sono scaduti i contatti il 30 giugno, e in attesa di definire alcune cessioni come quella di Dumfries al Real Madrid, il club nerazzurro lavora su diversi fronti per rinforzare la squadra.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
La Gazzetta dello Sport fornisce gli sviluppi relativi ad ogni situazione di mercato che la dirigenza del club sta monitorando ormai da settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA