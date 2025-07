Il centrocampista albanese è in uscita dall'Inter ma la sua intenzione è quella di continuare a giocare in Serie A. Lo conferma oggi Matteo Moretto

Kristjan Asllani ha una priorità chiara: vuole restare in Italia. Il centrocampista albanese è in uscita dall'Inter ma la sua intenzione è quella di continuare a giocare in Serie A. Lo conferma oggi Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.