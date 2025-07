E' un fattore su cui fa affidamento anche l’Inter, se da Zingonia non dovessero arrivare aperture. Già, ma come potrebbe mutare l’atteggiamento dell’attaccante?

Marco Astori Redattore 30 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 09:46)

L'Inter la sua parte l'ha fatta: l'offerta al rialzo all'Atalanta per Ademola Lookman è stata formalizzata. Ora però, in caso di ennesimo rifiuto pesante della Dea, potrebbe scattare la mossa del nigeriano. Spiega il Corriere dello Sport: "Finora, infatti, pur avendo comunicato con decisione il suo desiderio di andare all’Inter, non è andato allo scontro, fiducioso di essere accontentato, forte della promessa che gli era stata fatta lo scorso anno, quando saltò il suo trasferimento al Psg. Davanti a un rinnovato ostruzionismo dell’Atalanta, però, lo scenario potrebbe cambiare. Ed è un fattore su cui fa affidamento anche l’Inter, se da Zingonia non dovessero arrivare aperture. Già, ma come potrebbe mutare l’atteggiamento dell’attaccante?

Al momento è ancora alle prese con il recupero dal guaio al polpaccio accusato un paio di settimane fa. È finita, però, la fase di sola fisioterapia ed è cominciato il lavoro individuale che, poi, nel giro di qualche giorno lo dovrebbe riportare in gruppo. Magari anche in tempo per l’amichevole contro il Lipsia di domenica prossima. Ebbene, proprio quel momento potrebbe determinare la svolta. Perché è difficile immaginare che Lookman, una volta guarito, si metta regolarmente a disposizione di Juric, se nel frattempo non avrà ricevuto segnali di un certo tipo dalla dirigenza Percassi.

Oltre alla cifra messa sul tavolo, una presa di posizione dura e decisa di Lookman è l’altro elemento a vantaggio dell’Inter nella trattativa. L’Atalanta continua a negare di aver fissato un prezzo per la cessione del nigeriano, ma la promessa di lasciarlo andare davanti all’offerta di una big è un dato di fatto. Non soddisfarla vorrebbe dire correre il rischio di trattenere in squadra un giocatore scontento, con tutte le conseguenze del caso. La famiglia Percassi e Stephen Pagliuca accetteranno di correrlo? L’Inter si augura di no...".