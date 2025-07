In casa Inter si sono presentati alcuni agenti e poi ha fatto un passaggio anche il tecnico Chivu. Ecco spiegato il motivo di queste visite

"L’Inter ha la necessità di liberarsi degli esuberi così da aumentare l’offerta all’Atalanta per Lookman. Ieri è stato ceduto Buchanan al Villarreal: l’operazione porterà 8,5 milioni nelle casse dei nerazzurri che avranno in più il 20% dei proventi da futura rivendita. Ieri nella sede interista si è visto Giuliano Bertolucci il super agente che tra gli altri rappresenta Zirkzee e Douglas Luiz. I manager nerazzurri negano che i due profili siano stati oggetto di conversazione ma che si sia parlato piuttosto di prospetti brasiliani. Non solo: si è presentato anche Chivu e si è informato sugli sviluppi sulla trattativa con Leoni", sottolinea il Corriere della Sera.