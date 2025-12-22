I nerazzurri sono pronti a intervenire per rinforzare e ringiovanire il proprio reparto arretrato: il bosniaco è in cima alla lista

22 dicembre 2025

L'Inter è pronta a intervenire sul mercato per rinforzare e ringiovanire il proprio reparto. Il nome in cima alla lista è quello di Tarik Muharemovic, centrale bosniaco del Sassuolo. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Tarik Muharemovic piace all'Inter per due motivi. Il primo è perché potrebbe essere una buona alternativa a Bastoni sulla sinistra, il secondo è che potrebbe giocare anche centrale. E l'Inter è sensibile ai giocatori duttili. Ma il bosniaco, cresciuto in quattro squadre austriache prima di attirare le attenzioni della Juventus che nel 2021 l'ha portato in Italia, ha dalla sua anche l'età: 22 anni, 23 il prossimo 28 febbraio".

Muharemovic-De Vrij, destini legati — Una pista che può scaldarsi già in vista di gennaio: "Muharemovic potrebbe essere per l'Inter un'opzione per gennaio soltanto nel caso in cui dovesse partire De Vrij. L'olandese ha un'altra età (33 anni, 34 a febbraio) e un altro contratto, in scadenza il prossimo giugno. Il mese del Mondiale. La sua stagione fin qui recita: 8 presenze tra tutte le competizioni, appena 3 in campionato, contro 15 panchine. Il timore di retrocedere nelle gerarchie dell'Olanda di Koeman c'è: la pausa nazionali di ottobre l'ha trascorsa guardando i connazionali da bordocampo, in quella di novembre è rimasto direttamente a casa. Segnali? Riflessioni piuttosto. Pensieri che a ridosso del mercato di gennaio potrebbero portare l'olandese a voler correre ai ripari: giocare poco con l'Inter aumenta il rischio di perdere il Mondiale, l'equazione è semplice".

Obiettivo a prescindere — "Muharemovic dunque piace, può diventare un'idea per gennaio solo nel caso in cui dovesse partire De Vrij, ma resterà comunque un profilo sul taccuino in vista dell'estate prossima. Tra sei mesi scadrà il contratto dell'olandese e quello di Acerbi. Se l'obiettivo si allarga da questo tandem di elementi in uscita a un quadro un po' più ampio emergono più limiti di reparto. C'è un Bisseck incline ai disastri in area, qualche errore di troppo da parte di Bastoni nell'ultimo periodo, un Acerbi infortunato e ai box fino almeno a metà gennaio. Akanji è la novità che convince ma serviranno altri 15 milioni per tenerlo a Milano".