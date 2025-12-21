Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato anche di Muharemovic, accostato negli ultimi giorni all'Inter per la difesa del futuro:
Carnevali: “Muharemovic? Inutile nascondersi, ci saranno richieste dei top club ma…”
"Non solo lui, ma abbiamo anche qualcun altro. Ci stanno arrivando delle richieste, siamo ancora agli inizi e dobbiamo vedere. Muharemović sta dimostrando grandi cose ed è un giocatore di grandissima prospettiva. È inutile nascondersi, chiaramente arriveranno, ma fa parte anche della nostra politica. Noi siamo sempre stati una società che cerca di valorizzare i giovani, farli crescere e dar loro la possibilità di andare in un grande club.
È questo quello per cui lavoriamo quotidianamente. Assieme a Muharemović c’è qualche altro ragazzo, ma questo ci fa solo piacere, non ci preoccupa. Se ci saranno le opportunità, credo sia giusto per tutti. Per il giocatore ambire a un grande club (non perché il Sassuolo non lo sia), ma anche per la nostra società portare avanti quelli che sono i nostri valori e i progetti della nostra proprietà“.
