Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato anche di Muharemovic
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato anche di Muharemovic, accostato negli ultimi giorni all'Inter per la difesa del futuro:

"Non solo lui, ma abbiamo anche qualcun altro. Ci stanno arrivando delle richieste, siamo ancora agli inizi e dobbiamo vedere. Muharemović sta dimostrando grandi cose ed è un giocatore di grandissima prospettiva. È inutile nascondersi, chiaramente arriveranno, ma fa parte anche della nostra politica. Noi siamo sempre stati una società che cerca di valorizzare i giovani, farli crescere e dar loro la possibilità di andare in un grande club.

È questo quello per cui lavoriamo quotidianamente. Assieme a Muharemović c’è qualche altro ragazzo, ma questo ci fa solo piacere, non ci preoccupa. Se ci saranno le opportunità, credo sia giusto per tutti. Per il giocatore ambire a un grande club (non perché il Sassuolo non lo sia), ma anche per la nostra società portare avanti quelli che sono i nostri valori e i progetti della nostra proprietà“.

