I nerazzurri sono alla ricerca di un mediano in grado di recuperare palloni e dare equilibrio alla squadra

Fabio Alampi Redattore 28 luglio 2025 (modifica il 28 luglio 2025 | 13:02)

L'Inter è alla ricerca di un centrocampista difensivo in grado di recuperare palloni e dare equilibrio a una squadra che, nelle intenzioni del tecnico Cristian Chivu, possa supportare tre attaccanti. Tra i vari profili valutati, secondo La Gazzetta dello Sport, il preferito è quello di Morten Frendrup, danese classe 2002 del Genoa: "L'idea è appunto quella di mettere muscoli veri in mezzo al campo. Di fatto, regalare a Chivu un recuperatore di palloni, un profilo simile all'atalantino De Roon per intendersi".

"Il preferito dell'Inter è Morten Frendrup, danese del Genoa. E mica è un caso: è suo il primato di palle recuperate della scorsa Serie A, nessuno ha fatto come lui. È sul taccuino del d.s. Ausilio da almeno un anno, è stato seguito a lungo e sempre con ottime referenze. L'Inter si è già informata su di lui, il canale con il Genoa è apertissimo, si è dialogato per Valentin Carboni, per il difensore De Winter e in quelle occasioni è ovviamente venuto fuori anche il nome del centrocampista danese".

"Non è un'operazione a basso costo: servono 20 milioni per strapparlo al Genoa, che non vorrebbe privarsi del suo riferimento in mezzo al campo".