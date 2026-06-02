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GdS – Inter, Ndicka nel mirino: molto dipenderà da un fattore

GdS – Inter, Ndicka nel mirino: molto dipenderà da un fattore - immagine 1
L'aggiornamento sul fronte che porterebbe al difensore della Roma che non è l'unico obiettivo vestito di giallorosso
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Evan Ndicka è uno dei nomi sul taccuino dei dirigenti dell'Inter per la prossima stagione. Si ragiona su di lui indipendentemente da Solet, per un possibile doppio ingresso nel reparto. La Gazzetta dello Sport di oggi spiega il piano nerazzurro:

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"Ndicka sarebbe la rifinitura sul nuovo bunker di Chivu. Era stato considerato dall’Inter già un mese fa, quando sembrava vicino l’addio di Alessandro Bastoni. Ma resta nel mirino come possibile sostituto numerico di Bisseck.

Naturalmente però molto dipenderà dalle richieste della Roma, che ha bisogno di produrre plusvalenze a raffica entro il 30 giugno e sta cercando di strappare condizioni convenienti per i giocatori più sacrificabili: l’altro è Koné, pure cercato a più riprese dall’Inter, valutato 50 milioni di euro. Per avere Ndicka potrebbero bastarne 30, che sarebbero salutari per il bilancio del club".

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