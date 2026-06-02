Gds – Dumfries, stavolta con la clausola sarà diverso: ha deciso che…

Il piano dell’Inter per la fascia destra sembra tracciato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha le idee chiare

Daniele Mari Direttore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 09:48)

Il piano dell’Inter per la fascia destra sembra ormai tracciato. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha le idee chiare: fuori Denzel Dumfries, dentro Marco Palestra.

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Uno scenario che in viale della Liberazione hanno già messo in conto da tempo. Non tutto, però, si è ancora incastrato secondo le previsioni iniziali. Perché l’uscita dell’olandese resta legata alla clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Una clausola valida entro la metà di luglio e che Dumfries, stando alla Rosea, "ha intenzione di esercitare". Il laterale nerazzurro piace da tempo a diversi club europei. E nelle ultime settimane anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su di lui.

Non è l’unica società interessata, ma il gradimento dei blancos pesa. Per l’Inter, a quel punto, la strada sarebbe già segnata. L’incasso da 25 milioni permetterebbe di finanziare l’operazione in entrata. Il nome scelto è quello di Marco Palestra, esterno dell’Atalanta. Un profilo giovane, italiano, di prospettiva e già seguito con attenzione dalla dirigenza nerazzurra.

L’idea dell’Inter è quella di anticipare la concorrenza e costruire il futuro della corsia destra. Dumfries, dopo stagioni importanti a Milano, potrebbe quindi salutare. La sua avventura in nerazzurro è stata fatta di gol pesanti, fisicità e prestazioni di alto livello. Ma davanti a una clausola così bassa rispetto al valore internazionale del giocatore, il rischio addio è concreto. L’Inter osserva, prepara le mosse e non vuole farsi trovare impreparata. A destra il programma è chiaro. E il mercato, presto, potrebbe trasformarlo in realtà.