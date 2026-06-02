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Gds – Dumfries, stavolta con la clausola sarà diverso: ha deciso che…

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Il piano dell’Inter per la fascia destra sembra tracciato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha le idee chiare
Daniele Mari Direttore 

Il piano dell’Inter per la fascia destra sembra ormai tracciato. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha le idee chiare: fuori Denzel Dumfries, dentro Marco Palestra.

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Uno scenario che in viale della Liberazione hanno già messo in conto da tempo. Non tutto, però, si è ancora incastrato secondo le previsioni iniziali. Perché l’uscita dell’olandese resta legata alla clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Una clausola valida entro la metà di luglio e che Dumfries, stando alla Rosea, "ha intenzione di esercitare". Il laterale nerazzurro piace da tempo a diversi club europei. E nelle ultime settimane anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su di lui.

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Inter TV

Non è l’unica società interessata, ma il gradimento dei blancos pesa. Per l’Inter, a quel punto, la strada sarebbe già segnata. L’incasso da 25 milioni permetterebbe di finanziare l’operazione in entrata. Il nome scelto è quello di Marco Palestra, esterno dell’Atalanta. Un profilo giovane, italiano, di prospettiva e già seguito con attenzione dalla dirigenza nerazzurra.

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L’idea dell’Inter è quella di anticipare la concorrenza e costruire il futuro della corsia destra. Dumfries, dopo stagioni importanti a Milano, potrebbe quindi salutare. La sua avventura in nerazzurro è stata fatta di gol pesanti, fisicità e prestazioni di alto livello. Ma davanti a una clausola così bassa rispetto al valore internazionale del giocatore, il rischio addio è concreto. L’Inter osserva, prepara le mosse e non vuole farsi trovare impreparata. A destra il programma è chiaro. E il mercato, presto, potrebbe trasformarlo in realtà.

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