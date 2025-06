"Forse è meglio guardare avanti: Barella, Bastoni e Lautaro non si muovono dall’Inter. Non c’è Arabia che tenga, almeno per loro". Non usa giri di parole La Gazzetta dello Sport in merito al possibile interesse arabo dei tre totem dell'Inter. Chissà che Simone Inzaghi, appena approdato in terra saudita, non abbia provato qualche approccio per uno di questi.