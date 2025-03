La linea dettata da Oaktree sul mercato è chiara: basta giocatori over 30, l'Inter deve puntare su profili giovani, anche onerosi, ma che possano aumentare il proprio valore nel futuro. Ecco quindi che il club nerazzurro ha deciso di guardare in casa Real Madrid e i due nomi maggiormente apprezzati in casa nerazzurra sono quelli di Nico Paz e Arda Guler. Ma quale dei due vorrebbe di più Simone Inzaghi? La risposta la dà Tuttosport.